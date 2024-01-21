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Буданов розповів, чи зможе Україна уникнути мобілізації

Буданов розповів, чи зможе Україна уникнути мобілізації

Київ • УНН

 • 62108 перегляди

Голова Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україні не вдасться уникнути мобілізації.

Навіть неможливо думати, що Україна зможе уникнути мобілізації. Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times, передає УНН.

Деталі

Буданов попередив, що "навіть неможливо думати, що ми зможемо уникнути мобілізації", повторюючи заклик вищого керівництва до збільшення кількості рекрутів.

"Нестача (робочої сили – ред.) відчутна", - сказав він.

Буданов відмовився робити якісь сміливі прогнози на 2024 рік.

 "Я сподіваюся, що наш успіх буде більшим, ніж їх (росіян - ред.)", - сказав Буданов.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що мобілізація – це передусім питання справедливості, адже несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки й наскільки її підготують.

Разом з тим Зеленський сказав, що не бачить поки що потреби мобілізовувати півмільйона людей.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова повідомляла 15 січня, що нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Верховної Ради через декілька тижнів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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