"Питання є у всіх": Арахамія повідомив, що переглянуть до другого читання у законопроєкті про мобілізацію

ukenru
19:41 • 39169 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 90395 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 112935 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115017 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229605 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155808 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146405 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132579 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121688 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112854 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110703 перегляди
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44467 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52776 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46064 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47506 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229598 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384802 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440140 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448540 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357995 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 112933 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130359 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124553 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98433 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107706 перегляди
Актуальне
"Питання є у всіх": Арахамія повідомив, що переглянуть до другого читання у законопроєкті про мобілізацію

"Питання є у всіх": Арахамія повідомив, що переглянуть до другого читання у законопроєкті про мобілізацію

Київ • УНН

 • 29301 перегляди

Голова фракції правлячої партії заявив, що новий законопроект про мобілізацію буде доопрацьований, щоб вирішити проблеми, пов'язані з аспірантами та блокуванням особистих рахунків, до другого читання у парламенті.

Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія повідомив, що в новому законопроєкті про мобілізацію переглядатимуться, зокрема, підхід до аспірантів та питання щодо блокування особистих рахунків громадян, передає УНН.

Деталі

"Вчора проголосували в першому читанні законопроект №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання", - повідомив Арахамія.

Так, він перерахував питання, які вже перебувають у роботі:

• Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства.

• Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс.

• Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував.

"Це питання, які вже в роботі. Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - зазначив він.

Доповнення

6 лютого Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після різкої критики законопроекту про мобілізацію зустрівся із очільником Міноборони Рустемом Умєровим. Після обговорення документу Омбудсмен закликав депутатів підтримати проєкт закону. Він зазначив, що до другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати.

Антикорупційний комітет визнав новий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики, оскільки ключові положення є нечіткими і залишають занадто багато повноважень чиновникам.

Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроект про мобілізацію 7 лютого.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
sluha-naroduСлуга народу
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
verkhovna-radaВерховна Рада
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,646.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23