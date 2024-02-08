"Питання є у всіх": Арахамія повідомив, що переглянуть до другого читання у законопроєкті про мобілізацію
Київ • УНН
Голова фракції правлячої партії заявив, що новий законопроект про мобілізацію буде доопрацьований, щоб вирішити проблеми, пов'язані з аспірантами та блокуванням особистих рахунків, до другого читання у парламенті.
Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія повідомив, що в новому законопроєкті про мобілізацію переглядатимуться, зокрема, підхід до аспірантів та питання щодо блокування особистих рахунків громадян, передає УНН.
Деталі
"Вчора проголосували в першому читанні законопроект №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання", - повідомив Арахамія.
Так, він перерахував питання, які вже перебувають у роботі:
• Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства.
• Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс.
• Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував.
"Це питання, які вже в роботі. Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - зазначив він.
Доповнення
6 лютого Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після різкої критики законопроекту про мобілізацію зустрівся із очільником Міноборони Рустемом Умєровим. Після обговорення документу Омбудсмен закликав депутатів підтримати проєкт закону. Він зазначив, що до другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати.
Антикорупційний комітет визнав новий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики, оскільки ключові положення є нечіткими і залишають занадто багато повноважень чиновникам.
Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроект про мобілізацію 7 лютого.