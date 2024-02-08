"Вопросы есть у всех": Арахамия сообщил, что пересмотрят ко второму чтению в законопроекте о мобилизации

Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил, что в новом законопроекте о мобилизации будут пересматриваться, в частности, подход к аспирантам и вопрос о блокировании личных счетов граждан, передает УНН.

Детали

"Вчера проголосовали в первом чтении законопроект №10449 относительно военной службы, мобилизации и учета. Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете ко второму чтению", - сообщил Арахамия в соцсетях.

В частности, он перечислил вопросы, которые уже находятся в работе:

- Относительно людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, оставим все в редакции действующего законодательства.

- Пересмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения еще нет, будем искать компромисс.

- Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал.

"Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много", - отметил он.

Дополнение

6 февраля Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после резкой критики законопроекта о мобилизации встретился с главой Минобороны Рустемом Умеровым. После обсуждения документа Омбудсмен призвал депутатов поддержать проект закона. Он отметил, что ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмена можно урегулировать.

Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.

Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации 7 февраля.