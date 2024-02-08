"Вопросы есть у всех": Арахамия сообщил, что пересмотрят ко второму чтению в законопроекте о мобилизации

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  168624 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  222720 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  244611 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  228614 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  250526 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  255241 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  209834 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Вопросы есть у всех": Арахамия сообщил, что пересмотрят ко второму чтению в законопроекте о мобилизации

Председатель фракции правящей партии заявил, что новый законопроект о мобилизации будет доработан, чтобы решить проблемы, связанные с аспирантами и блокировкой личных счетов, ко второму чтению в парламенте.

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"Вопросы есть у всех": Арахамия сообщил, что пересмотрят ко второму чтению в законопроекте о мобилизации

россияне пытаются прорвать оборону в районе Часового Яра - Сухопутные войска

Российская армия пытается прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра Донецкой области, используя беспилотники, артиллерию и небольшие штурмовые группы.

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россияне пытаются прорвать оборону в районе Часового Яра - Сухопутные войска

Ячейку Совета поддержки бизнеса предлагают создать в Одесской области

В Одесском бизнес-клубе состоялось мероприятие, на котором представители регионального бизнеса, министр экономики и председатель Одесской областной государственной администрации обсудили вызовы, стоящие перед экономикой и бизнес-средой региона в 2024 году.

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Ячейку Совета поддержки бизнеса предлагают создать в Одесской области

В США спасатели ищут пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести на фоне шторма

Спасатели продолжают поиски пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести после того, как их вертолет CH-53E Super Stallion исчез во время сильного снегопада и дождя в Южной Калифорнии.

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В США спасатели ищут пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести на фоне шторма

ФГВФЛ распродает имущество банка "Конкорд", несмотря на отсутствие такой необходимости

ФГВФЛ распродает имущество банка "Конкорд", несмотря на отсутствие такой необходимости.

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ФГВФЛ распродает имущество банка "Конкорд", несмотря на отсутствие такой необходимости

Удар рф по Селидовому в Донецкой области: из-под завалов спасли трех человек

Три человека были спасены из-под завалов поврежденных зданий в Селидово Донецкой области после ночного российского обстрела.

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Удар рф по Селидовому в Донецкой области: из-под завалов спасли трех человек

рф пыталась отвлечь украинскую ПВО комбинированными ударами: ISW об атаке 7 февраля

россия пыталась отвлечь украинскую противовоздушную оборону комбинацией ракетных ударов, чтобы помочь другим видам вооружений достичь своих целей.

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рф пыталась отвлечь украинскую ПВО комбинированными ударами: ISW об атаке 7 февраля

В самом жарком январе за всю историю мир достиг отметки потепления на 1,7°C

Январь 2023 года был самым жарким за всю историю наблюдений, согласно данным Службы изменения климата ЕС Copernicus, с температурой на 1,7°C выше доиндустриального среднего показателя для этого месяца, что ставит мир на путь к превышению предела потепления на 1,5°C примерно к 2030 году.

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В самом жарком январе за всю историю мир достиг отметки потепления на 1,7°C

Нетаньяху отверг условия ХАМАС по прекращению огня в Газе

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг требования ХАМАС по освобождению заключенных и других уступок как условия прекращения огня.

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Нетаньяху отверг условия ХАМАС по прекращению огня в Газе

Враг из авиации обстрелял Табаевку на Харьковщине, из-за ударов в области два человека получили ранения - ОВА

Российские военные обстреляли 20 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе нанесли авиаудары по Табаевке, ранения получили двое местных жителей.

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Враг из авиации обстрелял Табаевку на Харьковщине, из-за ударов в области два человека получили ранения - ОВА