ВР ухвалила за основу урядовий законопроект про мобілізацію
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала за основу урядовий законопроект про мобілізацію.
Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію, повідомили у середу народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, пише УНН.
Деталі
"Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроект #10449 про посилення мобілізації. За - 243", - написав Железняк у Telegram.
Про те, що "Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію", повідомив у Telegram і нардеп Гончаренко.
Зі слів Железняка, законопроект ухвалено "без пропозицій комітету". "Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", - зазначив він.
Як зазначив нардеп, голосування по фракціях таке:
• СН - 178
• ЄС - 0
• Батьківщина - 0
• Платформа за життя та мир- 17
• За майбутнє - 7
• Голос - 3
• Довіра - 18
• Відновлення України - 12
• Позафракційні - 8.
Доповнення
Вчора, 6 лютого, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після різкої критики законопроекту про мобілізацію зустрівся із очільником Міноборони Рустемом Умєровим. Після обговорення документу Омбудсмен закликав депутатів підтримати проєкт закону. Він зазначив, що до другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати.
Антикорупційний комітет визнав новий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики, оскільки ключові положення є нечіткими і залишають занадто багато повноважень чиновникам.
7 лютого законопроєкт про мобілізацію підтримав профільний комітет.