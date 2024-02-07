Профільний комітет підтримав законопроєкт про мобілізацію – нардеп
Київ • УНН
Парламентський комітет з питань національної безпеки підтримав урядовий законопроєкт про мобілізацію.
Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав урядовий законопроєкт про мобілізацію. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав урядовий законопроект з мобілізації. 12 за, 5 утрималися. Утрималися представники ЄС та Голосу. Тепер питання буде розглянуто в залі ВР. Мова про перше читання", - написав Гончаренко.
Він зазначив, що альтернативні законопроєкти таким чином будуть відхилені.
Доповнення
Вчора, 6 лютого Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після різкої критики законопроекту про мобілізацію зустрівся із главою Міноборони Рустемом Умєровим. Після обговорення документу Омбудсмен закликав депутатів підтримати проєкт закону. Він зазначив, що до другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати.
Антикорупційний комітет визнав новий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики, оскільки ключові положення є нечіткими і залишають занадто багато повноважень чиновникам.