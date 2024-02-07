Профильный комитет поддержал законопроект о мобилизации - нардеп

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал правительственный законопроект о мобилизации. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал правительственный законопроект по мобилизации. 12 за, 5 воздержались. Воздержались представители ЕС и Голоса. Теперь вопрос будет рассмотрен в зале ВР. Речь о первом чтении", - написал Гончаренко.

Он отметил, что альтернативные законопроекты таким образом будут отклонены.

Дополнение

Вчера, 6 февраля Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после резкой критики законопроекта о мобилизации встретился с главой Минобороны Рустемом Умеровым. После обсуждения документа Омбудсмен призвал депутатов поддержать проект закона. Он отметил, что ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмена можно урегулировать.

Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.