Профильный комитет поддержал законопроект о мобилизации - нардеп

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  116317 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  166523 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
  •  193078 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  190608 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  222376 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  234888 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  197121 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  183658 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  280769 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356508 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Профильный комитет поддержал законопроект о мобилизации - нардеп

Профильный комитет поддержал законопроект о мобилизации - нардеп

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 10:56  •  12897 просмотра

Read in English

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности поддержал правительственный законопроект о мобилизации.

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал правительственный законопроект о мобилизации. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал правительственный законопроект по мобилизации. 12 за, 5 воздержались. Воздержались представители ЕС и Голоса. Теперь вопрос будет рассмотрен в зале ВР. Речь о первом чтении", - написал Гончаренко.

Он отметил, что альтернативные законопроекты таким образом будут отклонены.

Дополнение

Вчера, 6 февраля Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после резкой критики законопроекта о мобилизации встретился с главой Минобороны Рустемом Умеровым. После обсуждения документа Омбудсмен призвал депутатов поддержать проект закона. Он отметил, что ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмена можно урегулировать.

Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
verkhovnaya-radaВерховная Рада
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
Профільний комітет підтримав законопроєкт про мобілізацію – нардеп
MP: The relevant committee supported the draft law on mobilization
Новости по теме

Профильный комитет поддержал законопроект о мобилизации - нардеп

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности поддержал правительственный законопроект о мобилизации.

Политика •   •  12897 просмотра
Профильный комитет поддержал законопроект о мобилизации - нардеп

Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

Украинский парламент проголосовал 302 голосами за отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

Политика •   •  11171 просмотра
Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

Швеция закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток": что известно

Шведская прокуратура объявила, что закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток", поскольку шведская юрисдикция не распространяется на инцидент, произошедший в международных водах.

Новости Мира •   •  9565 просмотра
Швеция закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток": что известно

Вражеская атака на Харьков: четыре человека обратились за медицинской помощью

Четыре человека обратились за медицинской помощью после российского ракетного удара по Харькову.

Война •   •  14623 просмотра
Вражеская атака на Харьков: четыре человека обратились за медицинской помощью

На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 39 единиц техники врага - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские военные уничтожили 39 единиц российской военной техники и нейтрализовали 159 беспилотников.

Война •   •  13789 просмотра
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 39 единиц техники врага - Тарнавский

Начать год с добрых дел: Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе оказала помощь 16 тяжелобольным детям

В январе Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 16 тяжелобольным украинским детям на общую сумму 507 000 гривен.

Общество •   •  11260 просмотра
Начать год с добрых дел: Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе оказала помощь 16 тяжелобольным детям

Украина и Франция усиливают сотрудничество по восстановлению украинской экономики

Франция и Украина реализуют совместные проекты в приоритетных отраслях украинской экономики, таких как энергетика, транспорт с целью укрепления сотрудничества и поддержки восстановления Украины.

Экономика •   •  12309 просмотра
Украина и Франция усиливают сотрудничество по восстановлению украинской экономики

В Киеве вернули свет в дома после утренней атаки рф -ДТЭК

В Днепровском районе Киева восстановлено электроснабжение домов, которые были обесточены из-за повреждений, вызванных российским ракетным обстрелом.

Война •   •  14286 просмотра
В Киеве вернули свет в дома после утренней атаки рф -ДТЭК

Вражеский удар по Киеву: Кличко заявил, что под завалами могут находиться тела

Спасатели разбирают завалы 18-этажного жилого дома в Киеве, который пострадал от российской ракетной атаки, опасаясь, что под обломками могут быть найдены еще тела.

Война •   •  18025 просмотра
Вражеский удар по Киеву: Кличко заявил, что под завалами могут находиться тела

Атака рф на Киев: пожар в доме ликвидировали, травмы получили 19 человек

Атака на Киев вызвала пожар в многоквартирном доме, который удалось потушить: 40 человек были эвакуированы, 26 спасены, но 4 погибли и 19 получили ранения.

Война •   •  25545 просмотра
Атака рф на Киев: пожар в доме ликвидировали, травмы получили 19 человек