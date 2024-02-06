Після термінової наради з міністром оборони: Лубінець закликав ухвалити законопроект про мобілізацію у першому читанні
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини закликав народних депутатів ухвалити в першому читанні законопроект про мобілізацію, який він обговорив з міністром оборони і отримав від нього підтримку, після того, як виступив із критикою документу.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після різкої критики законопроекту про мобілізацію зустрівся із главою Міноборони Рустемом Умєровим. Після обговорення документу омбудсмен закликав депутатів підтримати проект закону, передає УНН.
"Сьогодні ввечері відбулася термінова нарада з Містром оборони України Рустемом Умєровим, на якій ми обговорили важливий для України законопроект про мобілізацію. У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроект необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні", - повідомив Лубінець.
Омбудсмен також закликав нардепів ухвалити документ у першому читанні.
"До другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати. Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку міністра оборони України!" - резюмував Лубінець.
Раніше
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації. За його словами, зауваження зайняли дев'ять сторінок.
Нагадаємо
Антикорупційний комітет визнав новий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики, оскільки ключові положення є нечіткими і залишають занадто багато повноважень чиновникам.