После срочного совещания с министром обороны: Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации в первом чтении

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после резкой критики законопроекта о мобилизации встретился с главой Минобороны Рустемом Умеровым. После обсуждения документа омбудсмен призвал депутатов поддержать проект закона, передает УНН.

"Сегодня вечером состоялось срочное совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором мы обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации. В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении", - сообщил Лубинец.

Омбудсмен также призвал нардепов принять документ в первом чтении.

"Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать. В очередной раз отмечаю быстрое положительное реагирование со стороны министра обороны Украины!" - резюмировал Лубинец.

Ранее

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации. По его словам, замечания заняли девять страниц.

Напомним

Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации таким, что содержит коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.