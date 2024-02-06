После срочного совещания с министром обороны: Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации в первом чтении
Киев • УНН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека призвал народных депутатов принять в первом чтении законопроект о мобилизации, который он обсудил с министром обороны и получил от него поддержку, после того, как выступил с критикой документа.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после резкой критики законопроекта о мобилизации встретился с главой Минобороны Рустемом Умеровым. После обсуждения документа омбудсмен призвал депутатов поддержать проект закона, передает УНН.
"Сегодня вечером состоялось срочное совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором мы обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации. В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении", - сообщил Лубинец.
Омбудсмен также призвал нардепов принять документ в первом чтении.
"Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать. В очередной раз отмечаю быстрое положительное реагирование со стороны министра обороны Украины!" - резюмировал Лубинец.
Ранее
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации. По его словам, замечания заняли девять страниц.
Напомним
Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации таким, что содержит коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.
После срочного совещания с министром обороны: Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации в первом чтении
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека призвал народных депутатов принять в первом чтении законопроект о мобилизации, который он обсудил с министром обороны и получил от него поддержку, после того, как выступил с критикой документа.
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