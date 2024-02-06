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После срочного совещания с министром обороны: Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации в первом чтении

После срочного совещания с министром обороны: Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации в первом чтении

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 21:45  •  11642 просмотра

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека призвал народных депутатов принять в первом чтении законопроект о мобилизации, который он обсудил с министром обороны и получил от него поддержку, после того, как выступил с критикой документа.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после резкой критики законопроекта о мобилизации встретился с главой Минобороны Рустемом Умеровым. После обсуждения документа омбудсмен призвал депутатов поддержать проект закона, передает УНН.

"Сегодня вечером состоялось срочное совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором мы обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации. В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении", - сообщил Лубинец.

Омбудсмен также призвал нардепов принять документ в первом чтении.

"Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать. В очередной раз отмечаю быстрое положительное реагирование со стороны министра обороны Украины!" - резюмировал Лубинец.

Ранее

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации. По его словам, замечания заняли девять страниц.

Напомним

Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации таким, что содержит коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Після термінової наради з міністром оборони: Лубінець закликав ухвалити законопроект про мобілізацію у першому читанні
After an urgent meeting with the Minister of Defense: Lubinets calls for adoption of the draft law on mobilization in the first reading
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После срочного совещания с министром обороны: Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации в первом чтении

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека призвал народных депутатов принять в первом чтении законопроект о мобилизации, который он обсудил с министром обороны и получил от него поддержку, после того, как выступил с критикой документа.

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