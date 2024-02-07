ВР приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала за основу правительственный законопроект о мобилизации.
Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации, сообщили в среду народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, пишет УНН.
Детали
"Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект #10449 об усилении мобилизации. За - 243", - написал Железняк в Telegram.
О том, что "Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации", сообщил в Telegram и нардеп Гончаренко.
По словам Железняка, законопроект принят "без предложений комитета". "Далее внесение правок 14 дней до 21 февраля и далее второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", - отметил он.
Как отметил нардеп, голосование по фракциям таково:
• СН – 178
• ЕС – 0
• Батькивщина – 0
• Платформа за жизнь и мир- 17
• За будущее – 7
• Голос – 3
• Доверие – 18
• Восстановление Украины – 12
• Внефракционные – 8.
Дополнение
Вчера, 6 февраля, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после резкой критики законопроекта о мобилизации встретился с главой Минобороны Рустемом Умеровым. После обсуждения документа Омбудсмен призвал депутатов поддержать проект закона. Он отметил, что ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмена можно урегулировать.
Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.
7 февраля законопроект о мобилизации поддержал профильный комитет.
ВР приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации
Верховная Рада поддержала за основу правительственный законопроект о мобилизации.
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