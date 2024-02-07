ВР приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  127797 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  185929 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  209371 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  206070 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  237619 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  247130 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  204424 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  188114 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  284587 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356760 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ВР приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации

ВР приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 11:27  •  13488 просмотра

Read in English

Верховная Рада поддержала за основу правительственный законопроект о мобилизации.

Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации, сообщили в среду народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали

"Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект #10449 об усилении мобилизации. За - 243", - написал Железняк в Telegram.

О том, что "Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации", сообщил в Telegram и нардеп Гончаренко.

По словам Железняка, законопроект принят "без предложений комитета". "Далее внесение правок 14 дней до 21 февраля и далее второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", - отметил он.

Как отметил нардеп, голосование по фракциям таково:

• СН – 178

• ЕС – 0

• Батькивщина – 0

• Платформа за жизнь и мир- 17

• За будущее – 7

• Голос – 3

• Доверие – 18

• Восстановление Украины – 12

• Внефракционные – 8.

Дополнение

Вчера, 6 февраля, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после резкой критики законопроекта о мобилизации встретился с главой Минобороны Рустемом Умеровым. После обсуждения документа Омбудсмен призвал депутатов поддержать проект закона. Он отметил, что ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмена можно урегулировать.

Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.

7 февраля законопроект о мобилизации поддержал профильный комитет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
verkhovnaya-radaВерховная Рада
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ВР ухвалила за основу урядовий законопроект про мобілізацію
Verkhovna Rada adopts government draft law on mobilization as a basis
Новости по теме

ВР приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации

Верховная Рада поддержала за основу правительственный законопроект о мобилизации.

Политика •   •  13488 просмотра
ВР приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации

Повреждены два газопровода: в Николаеве ликвидируют последствия российской атаки

Два газопровода в Николаеве были повреждены в результате российских обстрелов 7 февраля, что привело к прекращению газоснабжения до тех пор, пока аварийные бригады не смогут их отремонтировать.

Война •   •  17175 просмотра
Повреждены два газопровода: в Николаеве ликвидируют последствия российской атаки

Атака рф на Киев унесла жизни четырех человек, раненых уже 38 - КГВА

Четыре человека погибли и 38 получили ранения в результате ракетного обстрела российскими войсками Киева, согласно сообщению КМВА.

Война •   •  44321 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни четырех человек, раненых уже 38 - КГВА

В Пакистане за день до выборов взорвали офисы двух кандидатов, по меньшей мере 24 человека погибли

Два взрыва унесли жизни по меньшей мере 24 человек в пакистанской провинции Белуджистан накануне всеобщих выборов.

Новости Мира •   •  38289 просмотра
В Пакистане за день до выборов взорвали офисы двух кандидатов, по меньшей мере 24 человека погибли

На Кропивницкий летит вражеская ракета - ПС ВСУ

Воздушные силы ВСУ предупредили, что вражеская ракета, которая изменила курс, направляется в Кропивницкий.

Война •   •  38638 просмотра
На Кропивницкий летит вражеская ракета - ПС ВСУ

На АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды

На атомной электростанции Фукусима произошла утечка радиоактивной воды, которая содержала 22 миллиарда радиоактивных веществ, таких как цезий и стронций, просочившихся в окружающую почву.

Новости Мира •   •  34169 просмотра
На АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды

Рада уволила члена ЦИК Буглака

Верховная Рада уволила Юрия Буглака, который фигурировал в журналистском расследовании, с должности члена Центральной избирательной комиссии.

Политика •   •  31574 просмотра
Рада уволила члена ЦИК Буглака

ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете: что известно

Военно-воздушные силы Украины предупредили, что крылатая ракета, вероятно, направляется в город Первомайск Николаевской области.

Война •   •  44178 просмотра
ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете: что известно

ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа

ХАМАС предлагает 135-дневный план прекращения огня в три этапа для постепенного освобождения израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Новости Мира •   •  37917 просмотра
ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа

Атака рф на Украину: в Киеве свет восстановили, в Харькове работы продолжаются, повреждены газопроводы и погиб электромонтер в Николаеве - Минэнерго

В результате обстрелов в нескольких городах Украины было нарушено электро- и газоснабжение, погиб электромонтер, сообщает Министерство энергетики.

Война •   •  38849 просмотра
Атака рф на Украину: в Киеве свет восстановили, в Харькове работы продолжаются, повреждены газопроводы и погиб электромонтер в Николаеве - Минэнерго