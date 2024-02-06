"Відпустіть": Безугла закликала Раду не затягувати з оголошенням її виходу з фракції

Народна депутатка Мар'яна Безугла звернулась до голови фракції "Слуга народу" Давіда Арахамії та керівництва Верховної Ради України з проханням не затягувати з оголошенням її виходу з фракції. Про це вона повідомила у Telegram, пише УНН.

Звернулася до Арахамії та керівництва Верховної Ради України, щоб таки зачитали мій вихід із фракції "Слуга Народу", не "загубили" ніде. Відпустіть - написала Безугла.

Нагадаємо

Комітет Верховної ради з питань регламенту одноголосно підтримав відкликання народного депутата з фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглою з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що її заяви на вихід з партії та фракції "Слуга народу" офіційно прийняли.