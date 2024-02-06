"Відпустіть": Безугла закликала Раду не затягувати з оголошенням її виходу з фракції
Київ • УНН
Народний депутат Мар'яна Безугла звернулася до керівництва Ради з проханням не зволікати з оголошенням про вихід із фракції "Слуга народу".
Народна депутатка Мар'яна Безугла звернулась до голови фракції "Слуга народу" Давіда Арахамії та керівництва Верховної Ради України з проханням не затягувати з оголошенням її виходу з фракції. Про це вона повідомила у Telegram, пише УНН.
Звернулася до Арахамії та керівництва Верховної Ради України, щоб таки зачитали мій вихід із фракції "Слуга Народу", не "загубили" ніде. Відпустіть
Нагадаємо
Комітет Верховної ради з питань регламенту одноголосно підтримав відкликання народного депутата з фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглою з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
12 січня народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що її заяви на вихід з партії та фракції "Слуга народу" офіційно прийняли.