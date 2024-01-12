Безугла заявила, що її заяви на вихід з партії та фракції "Слуга народу" офіційно прийняли
Київ • УНН
Безугла запевнила, що продовжить працювати "над проєктами щодо національної безпеки та оборони ще з більшою інтенсивністю і відкритістю".
Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що її заяви на вихід з партії та фракції "Слуга народу" офіційно прийняли, передає УНН.
Мої заяви на вихід з партії та фракції "Слуга Народу" офіційно прийняли
Крім того, вона запевнила, що продовжить працювати "над проєктами щодо національної безпеки та оборони ще з більшою інтенсивністю і відкритістю".
Мар’яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу"11.01.24, 01:50 • 33358 переглядiв
Нагадаємо
Комітет Верховної ради з питань регламенту одноголосно підтримав відкликання народного депутата з фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглою з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.