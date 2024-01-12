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Безугла заявила, що її заяви на вихід з партії та фракції "Слуга народу" офіційно прийняли

Безугла заявила, що її заяви на вихід з партії та фракції "Слуга народу" офіційно прийняли

Київ • УНН

 • 28038 перегляди

Безугла запевнила, що продовжить працювати "над проєктами щодо національної безпеки та оборони ще з більшою інтенсивністю і відкритістю".

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що її заяви на вихід з партії та фракції "Слуга народу" офіційно прийняли, передає УНН.

Мої заяви на вихід з партії та фракції "Слуга Народу" офіційно прийняли 

- повідомила Безугла у Telegram.

Крім того, вона запевнила, що продовжить працювати "над проєктами щодо національної безпеки та оборони ще з більшою інтенсивністю і відкритістю".

Мар’яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу"11.01.24, 01:50 • 33358 переглядiв

Нагадаємо

Комітет Верховної ради з питань регламенту одноголосно підтримав відкликання народного депутата з фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглою з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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