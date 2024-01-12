Безуглая заявила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуга народа" официально приняли
Безуглая заверила, что продолжит работать "над проектами по национальной безопасности и обороне еще с большей интенсивностью и открытостью".
В Одессе задержаны преступники, которые занимались нелегальным сбытом оружия
Правоохранители задержали преступную группу, которая незаконно продавала оружие и боеприпасы из зоны боевых действий. Задержанных взяли во время одной из сделок.
россия должна понимать, что мы не отступим от поддержки Украины - Сунак о соглашении по безопасности
Новое соглашение Великобритании о безопасности с Украиной формализует военную поддержку и гарантирует долгосрочную помощь для сдерживания российской агрессии, заявил премьер-министр Сунак.
Правительство выделило 2,5 миллиарда гривен на строительство защитных сооружений - Шмыгаль
Правительство Украины выделило 2,5 миллиарда гривен на новые оборонительные сооружения, из которых 1,4 миллиарда - на фортификационные сооружения, а 1,1 миллиарда - на невзрывные заграждения. Премьер-министр Шмыгаль подтвердил выделение средств на усиление обороноспособности.
Кабмин назначил Олега Корикова главой Госатомрегулирования
Кабинет министров Украины назначил Корикова главой Госатомрегулирования и уволил Бутенко с должности заместителя министра развития общин и территорий.
Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы
российские войска обстреливают Херсон. Местные власти призывают жителей перейти в безопасные места.
Сунак посетил многоэтажку, в которую попала российская ракета
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев, стал свидетелем последствий российского удара, поблагодарил спасателей и подписал ключевое британско-украинское соглашение о безопасности.
Спецпредставитель США Прицкер встретилась с представителями крупнейших украинских компаний-экспортеров
Пенни Притцкер обсудила с украинскими чиновниками и экспортерами развитие экспорта и логистики с целью стимулирования региональной экономики и инвестиций американского бизнеса в восстановление Украины.
В ОП рассказали детали соглашения между Британией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности
Британско-украинское соглашение в сфере безопасности предлагает долгосрочную поддержку и оборонное сотрудничество, включая передовую военную технику, для усиления позиций Украины на поле боя.
Премьер Великобритании Риши Сунак во время выступления в Верховной Раде говорил о победе Украины над россией
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил в Верховной Раде Украины, где отметил поддержку Украины.