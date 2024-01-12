Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуга народа" официально приняли, передает УНН.

Мои заявления на выход из партии и фракции "Слуга Народа" официально приняли - сообщила Безуглая в Telegram.

Кроме того, она заверила, что продолжит работать "над проектами по национальной безопасности и обороне еще с большей интенсивностью и открытостью".

Марьяна Безуглая написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа"

Напомним

Комитет Верховной рады по вопросам регламента единогласно поддержал отзыв народного депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.