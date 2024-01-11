Марьяна Безуглая написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа"
Депутат Марьяна Безуглая выходит из фракции "Слуга народа", ссылаясь на предательство однопартийцев, но продолжает поддерживать президента.
В Харькове спасатели ликвидировали пожар в результате ракетного удара россиян по гостинице
Пожар в харьковской гостинице, вызванный российским ракетным обстрелом, потушили, 8 человек эвакуировали, 10 получили ранения.
Парламент Италии проголосовал за продление на 2024 год военной и финансовой помощи Украине
Парламент Италии поддержал продление военной и финансовой помощи Украине до 2024 года на фоне российской агрессии.
Заместитель главы Пентагона рассказала о космическом потенциале Украины, который помог в войне
Заместитель госсекретаря Хикс подчеркнул эффективное использование Украиной космического потенциала в войне, что помогает обороняться от более сильного врага.
В прокуратуре рассказали о последствиях попадания российской ракеты по гостинице Харькова
Российский ракетный удар по харьковскому отелю привел к ранению 10 человек, в том числе иностранцев; прокуратура расследует атаку из Белгорода с применением ракеты С-300.
Пентагон не знает, когда министра обороны США Остина выпишут из больницы
Глава ведомства Ллойд Остин поддерживает связь со своими подчиненными и следит за деятельностью американских ВС по закрытым каналам коммуникации, отметили в министерстве обороны США.
россияне попали двумя ракетами возле отеля в центре Харькова, среди пострадавших - турецкие журналисты
Российские ракеты попали в отель в Харькове, ранив 10 человек, в том числе турецких журналистов.
ДНК-тесты для поиска пропавших без вести можно сдать в шести странах ЕС и Турции
Украинцы за рубежом могут сдать образцы ДНК для идентификации пропавших без вести родственников до 15 января в пунктах сбора в шести странах ЕС и Турции.
Зеленский в Вильнюсе встретился с украинской общиной Литвы
Зеленский встретился с украинской общиной Литвы и поблагодарил их и первую леди Литвы за поддержку во время войны. Он наградил Первую леди и пообещал, что украинцы вернутся после победы.
На Сумщине прогремела сотня взрывов: россияне атаковали минометами, артиллерией и сбросили ВОГ
Российские войска обстреляли десять приграничных населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 100 взрывов; применялись минометы, артиллерия и боеприпасы, сброшенные с беспилотников.