Марьяна Безуглая написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа"

Народный депутат Марьяна Безуглая покидает фракцию и партию "Слуга Народа". Об этом она написала на своей фейсбук-странице, передает УНН.

Я написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа". Поддерживаю Президента. Остаюсь мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами написала Безуглая.

Детали

Безуглая сообщила, что продолжает поддерживать инициативы Президента, но не хочет иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые втыкают нож в спину.

Напомним,

Комитет Верховной рады по вопросам регламента единогласно поддержал отзыв народного депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В Раду внесли постановление на отзыв Безуглой с должности замглавы комитета по нацбезопасности