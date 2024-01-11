Мар’яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу"
Київ • УНН
Депутат Мар'яна Безугла виходить із фракції "Слуга народу", посилаючись на зраду однопартійців, але продовжує підтримувати президента.
Народна депутатка Марʼяна Безугла покидає фракцію та партію "Слуга Народу", Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці, передає УНН.
Я написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу". Підтримую Президента. Залишаюсь мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами
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Безугла повідомила, що продовжує підтримувати ініціативи Президента, але не хоче мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину.
Нагадаємо
Комітет Верховної ради з питань регламенту одноголосно підтримав відкликання народного депутата з фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглою з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
У Раду внесли постанову на відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки06.01.24, 13:59 • 41463 перегляди