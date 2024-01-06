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У Раду внесли постанову на відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки

У Раду внесли постанову на відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки

Київ • УНН

 • 41463 перегляди

У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення народного депутата Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки України.

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Відповідний проект постанови зареєстровано за №10391 від 6 січня 2024 року.

Серед ініціаторів - група народних депутатів на чолі з головою комітету Олександром Завітневичем.

Згідно з постановою, планується відкликати Мар’яну Безуглу з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків.

Комітет Ради з питань нацбезпеки рекомендував відсторонити нардепку Безуглу від посади заступниці голови05.01.24, 14:23 • 25140 переглядiв

Павло Башинський

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