У Раду внесли постанову на відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки
Київ • УНН
У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення народного депутата Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки України.
У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
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Відповідний проект постанови зареєстровано за №10391 від 6 січня 2024 року.
Серед ініціаторів - група народних депутатів на чолі з головою комітету Олександром Завітневичем.
Згідно з постановою, планується відкликати Мар’яну Безуглу з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків.
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