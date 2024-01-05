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Комітет Ради з питань нацбезпеки рекомендував відсторонити нардепку Безуглу від посади заступниці голови

Комітет Ради з питань нацбезпеки рекомендував відсторонити нардепку Безуглу від посади заступниці голови

Київ • УНН

 • 25140 перегляди

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки рекомендує звільнити депутата Мар'яну Безуглу з посади заступника голови комітету.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народну депутатку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету. Тепер за це має проголосувати Рада під час засідання. Про це повідомили нардепи в соцмережах, пише УНН.

Сьогодні Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету

- написав нардеп Вадим Івченко у Facebook.
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Своєю чергою Мар’яна Безугла у зазначила, що рішення про її відкликання з посади замголови комітету можна ухвалити тільки голосуванням в залі. 

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Нардепи Ярослав Железняк підтвердив підтримання комітетом рішення відкликати Безуглу з посади, зауваживши, що це тільки з посади заступниці, тобто Безугла  буде і далі залишатися членом комітету. Крім того, таке рішення потребує понад  226 голосів в парламенті.

Раніше 

Мар'яна Безугла, реагуючи на скандал щодо жартів про жителів окупованого Скадовська, запропонувала частині колективу "Квартал 95" піти добровольцями у ЗСУ. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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