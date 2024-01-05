Комітет Ради з питань нацбезпеки рекомендував відсторонити нардепку Безуглу від посади заступниці голови
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки рекомендує звільнити депутата Мар'яну Безуглу з посади заступника голови комітету.
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народну депутатку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету. Тепер за це має проголосувати Рада під час засідання. Про це повідомили нардепи в соцмережах, пише УНН.
Сьогодні Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету
Своєю чергою Мар’яна Безугла у зазначила, що рішення про її відкликання з посади замголови комітету можна ухвалити тільки голосуванням в залі.
Нардепи Ярослав Железняк підтвердив підтримання комітетом рішення відкликати Безуглу з посади, зауваживши, що це тільки з посади заступниці, тобто Безугла буде і далі залишатися членом комітету. Крім того, таке рішення потребує понад 226 голосів в парламенті.
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Мар'яна Безугла, реагуючи на скандал щодо жартів про жителів окупованого Скадовська, запропонувала частині колективу "Квартал 95" піти добровольцями у ЗСУ.