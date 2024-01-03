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Безугла запропонувала частині колективу "Квартал 95" піти добровольцями у ЗСУ

Безугла запропонувала частині колективу "Квартал 95" піти добровольцями у ЗСУ

Київ • УНН

 • 37017 перегляди

Безугла про скандальний жарт "Кварталу 95": якою б законною не була діяльність, яким би успішним шоу, питання доречності гастролей і стилістики виступів лежить в морально-етичній площині.

Якщо б частина колективу "Кварталу 95" пішла добровольцями в ЗСУ, то це була б чудова рольова модель, а самі враження від служби б точно змінили посил студії.  Так нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла відреагувала на скандал щодо жартів про жителів окупованого Скадовська, передає УНН.

Щодо гастролей і виступів "Квартал 95" моя позиція така ж, як і з виграним Оленою Кравець тендером у державного підрядника: якою б законною не була діяльність, яким би успішним шоу, питання доречності гастролей і стилістики виступів лежить в морально-етичній площині: якщо ви були створені теперішнім Президентом країни і назавжди асоціюєтесь з ним, не підставляйте його. Він змінюється, країна змінюється, змінюйтесь, або мовчіть. І взагалі, якщо б частина колективу пішла добровольцями в ЗСУ, то це була б чудова рольова модель, а самі враження від служби б точно змінили посил студії.   

- написала Безугла на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, головна редакторка Херсонського онлайн-видання Євгенія Вірлич подала скаргу на телеканал "1+1" до Комісії з журналістської етики через номер "Кварталу 95" про Скадовськ.

Скарга стосується новорічного випуску студії "Кварталу 95", в якому міститься номер про дівчину зі Скадовська, яка вимушено переїхала на Закарпаття та стикається з труднощами при опануванні української мови. "Представляючись, вона повідомила співрозмовникові, що зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як "сіськадовська". І це лише початок низки принизливих та несмішних формулювань, які ображають як мешканців Скадовська, так і жінок в цілому",- написала Євгенія Вірлич.

В свою чергу канал "1+1" приніс вибачення та заявив, що обурливий номер не буде опублікований на ютуб-каналах "1+1 media". Також повний випуск "Новорічного кварталу" перемонтують і оприлюднять без номеру про дівчину зі Скадовську.

"Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців", — заявила пресслужба "1+1" в коментарі Детектор медіа. 

Антоніна Туманова

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