Безуглая предложила части коллектива "Квартал 95" пойти добровольцами в ВСУ

Если бы часть коллектива "Квартала 95" пошла добровольцами в ВСУ, то это была бы замечательная ролевая модель, а сами впечатления от службы бы точно изменили посыл студии. Так нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая отреагировала на скандал относительно шуток о жителях оккупированного Скадовска, передает УНН.

Относительно гастролей и выступлений "Квартал 95" моя позиция такая же, как и с выигранным Еленой Кравец тендером у государственного подрядчика: какой бы законной ни была деятельность, каким бы успешным шоу, вопрос уместности гастролей и стилистики выступлений лежит в морально-этической плоскости: если вы были созданы нынешним Президентом страны и навсегда ассоциируетесь с ним, не подставляйте его. Он меняется, страна меняется, меняйтесь, или молчите. И вообще, если бы часть коллектива пошла добровольцами в ВСУ, то это была бы отличная ролевая модель, а сами впечатления от службы бы точно изменили посыл студии. - написала Безуглая на своей странице в Facebook.

Напомним,

Как сообщал УНН, главный редактор Херсонского онлайн-издания Евгения Вирлич подала жалобу на телеканал "1+1" в Комиссию по журналистской этике из-за номера "Квартала 95" о Скадовске.

Жалоба касается новогоднего выпуска студии "Квартала 95", в котором содержится номер о девушке из Скадовска, которая вынужденно переехала в Закарпатье и сталкивается с трудностями при освоении украинского языка. "Представляясь, она сообщила собеседнику, что из Скадовска. В ее исполнении фраза прозвучала как "сиськадовская". И это только начало ряда унизительных и несмешных формулировок, которые оскорбляют как жителей Скадовска, так и женщин в целом", - написала Евгения Вирлич.

В свою очередь канал "1+1" принес извинения и заявил, что возмутительный номер не будет опубликован на ютуб-каналах "1+1 media". Также полный выпуск "Новогоднего квартала" перемонтируют и обнародуют без номера о девушке из Скадовска.

"Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев", - заявила пресс-служба "1+1" в комментарии Детектор медиа.