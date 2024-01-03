Журналістка з Херсонщини подала скаргу на "1+1" через сумнівний номер "Кварталу 95" про жителів окупованого Скадовська

Головна редакторка Херсонського онлайн-видання Євгенія Вірлич подала скаргу на телеканал "1+1" до Комісії з журналістської етики через номер "Кварталу 95" про Скадовськ, передає УНН із посиланням на Кавун.City.

31 грудня 2023 року на телеканалі "1+1" вийшлов новорічний випуск студії "Квартал 95", де містився пародійний номер, в якому на мою думку і думку багатьох інших українців містилась пряма і відверта дискримінація мешканців південної та східної України за ознакою мови, а також дискримінація жінок - йдеться в тексті скарги.

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Скарга стосується новорічного випуску студії "Кварталу 95", в якому міститься номер про дівчину зі Скадовська, яка вимушено переїхала на Закарпаття та стикається з труднощами при опануванні української мови. "Представляючись, вона повідомила співрозмовникові, що зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як "сіськадовська". І це лише початок низки принизливих та несмішних формулювань, які ображають як мешканців Скадовська, так і жінок в цілому",- написала Євгенія Вірлич.

В свою чергу канал "1+1" приніс вибачення та заявив, що обурливий номер не буде опублікований на ютуб-каналах "1+1 media". Також повний випуск "Новорічного кварталу" перемонтують і оприлюднять без номеру про дівчину зі Скадовську.

"Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців", — заявила пресслужба "1+1" в коментарі Детектор медіа.