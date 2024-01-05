Комитет Рады по вопросам нацбезопасности рекомендовал отстранить нардепа Безуглую от должности замглавы
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности рекомендует уволить депутата Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя комитета.
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить народного депутата Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета. Теперь за это должна проголосовать Рада во время заседания. Об этом сообщили нардепы в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня Комитет по вопросам безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета
В свою очередь Марьяна Безуглая отметила, что решение о ее отзыве с должности замглавы комитета можно принять только голосованием в зале.
Нардеп Ярослав Железняк подтвердил поддержание комитетом решения отозвать Безуглую с должности, заметив, что это только с должности заместителя, то есть Безуглая будет и дальше оставаться членом комитета. Кроме того, такое решение требует более 226 голосов в парламенте.
Ранее
Марьяна Безуглая, реагируя на скандал по поводу шуток о жителях оккупированного Скадовска, предложила части коллектива "Квартал 95" пойти добровольцами в ВСУ.