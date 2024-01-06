В Раду внесли постановление на отзыв Безуглой с должности замглавы комитета по нацбезопасности

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Соответствующий проект постановления зарегистрирован под №10391 от 6 января 2024 года.

Среди инициаторов - группа народных депутатов во главе с председателем комитета Александром Завитневичем.

Согласно постановлению, планируется отозвать Марьяну Безуглу с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в результате обстоятельств, исключающих выполнение ею своих обязанностей.

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности рекомендовал отстранить нардепа Безуглую от должности замглавы