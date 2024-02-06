"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции
Киев • УНН
Народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к руководству Рады с просьбой не затягивать с объявлением о выходе из фракции "Слуга народа".
Народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и руководству Верховной Рады Украины с просьбой не затягивать с объявлением ее выхода из фракции. Об этом она сообщила в Telegram, пишет УНН.
Обратилась к Арахамии и руководству Верховной Рады Украины, чтобы таки зачитали мой выход из фракции "Слуга Народа", не "потеряли" нигде. Отпустите
Напомним
Комитет Верховной рады по вопросам регламента единогласно поддержал отзыв народного депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
12 января народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуга народа" официально приняли.
"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции
Народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к руководству Рады с просьбой не затягивать с объявлением о выходе из фракции "Слуга народа".
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