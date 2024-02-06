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"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции

"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 09:32  •  13084 просмотра

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Народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к руководству Рады с просьбой не затягивать с объявлением о выходе из фракции "Слуга народа".

Народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и руководству Верховной Рады Украины с просьбой не затягивать с объявлением ее выхода из фракции. Об этом она сообщила в Telegram, пишет УНН.  

Обратилась к Арахамии и руководству Верховной Рады Украины, чтобы таки зачитали мой выход из фракции "Слуга Народа", не "потеряли" нигде. Отпустите

- написала Безуглая.

Напомним

Комитет Верховной рады по вопросам регламента единогласно поддержал отзыв народного депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

12 января народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуга народа" официально приняли.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
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