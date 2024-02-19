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К мобилизационному законопроекту подано более тысячи правок - Безуглая

К мобилизационному законопроекту подано более тысячи правок - Безуглая

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 15:19  •  14280 просмотра

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Народные депутаты подали более 1200 поправок к законопроекту о мобилизации. Сбор предложений продолжается.

К обновленному правительственному законопроекту о мобилизации, который был принят за основу в начале февраля, подали уже более 1200 поправок. Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат Марьяна Безуглая, передает УНН.

Детали

"По состоянию на сегодня к законопроекту о мобилизации народные депутаты подали 1276 (!) правок. А еще дедлайн до 21 февраля. Поэтому не спрашивайте меня, что там дальше. Пока идет сбор предложений", - сообщила Безуглая.

Дополнение

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что в Верховной Раде определили повестку дня на период 19-25 февраля, в которой не согласовано рассмотрение закона о мобилизации во втором чтении.

Железняк считает, что его рассмотрение закона перенесено на начало марта.

Павел Башинский

Павел Башинский

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До мобілізаційного законопроекту подано понад тисячу правок - Безугла
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