К мобилизационному законопроекту подано более тысячи правок - Безуглая

К обновленному правительственному законопроекту о мобилизации, который был принят за основу в начале февраля, подали уже более 1200 поправок. Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат Марьяна Безуглая, передает УНН.

Детали

"По состоянию на сегодня к законопроекту о мобилизации народные депутаты подали 1276 (!) правок. А еще дедлайн до 21 февраля. Поэтому не спрашивайте меня, что там дальше. Пока идет сбор предложений", - сообщила Безуглая.

Дополнение

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что в Верховной Раде определили повестку дня на период 19-25 февраля, в которой не согласовано рассмотрение закона о мобилизации во втором чтении.

Железняк считает, что его рассмотрение закона перенесено на начало марта.