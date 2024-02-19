К мобилизационному законопроекту подано более тысячи правок - Безуглая
Киев • УНН
Народные депутаты подали более 1200 поправок к законопроекту о мобилизации. Сбор предложений продолжается.
К обновленному правительственному законопроекту о мобилизации, который был принят за основу в начале февраля, подали уже более 1200 поправок. Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат Марьяна Безуглая, передает УНН.
Детали
"По состоянию на сегодня к законопроекту о мобилизации народные депутаты подали 1276 (!) правок. А еще дедлайн до 21 февраля. Поэтому не спрашивайте меня, что там дальше. Пока идет сбор предложений", - сообщила Безуглая.
Дополнение
Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что в Верховной Раде определили повестку дня на период 19-25 февраля, в которой не согласовано рассмотрение закона о мобилизации во втором чтении.
Железняк считает, что его рассмотрение закона перенесено на начало марта.
К мобилизационному законопроекту подано более тысячи правок - Безуглая
Народные депутаты подали более 1200 поправок к законопроекту о мобилизации. Сбор предложений продолжается.
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