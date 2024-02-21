ВР розгляне законопроект про мобілізацію у другому читанні, попередньо, 6 березня - нардеп
Київ • УНН
Український парламент, попередньо, розгляне поправки до законопроекту про мобілізацію у другому читанні 6 березня.
Верховна Рада, попередньо, розгляне законопроєкт про мобілізацію у другому читанні 6 березня. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Попередньо, друге читання законопроєкту про мобілізацію — 6 березня", - повідомив Гончаренко.
Данілов щодо законопроєкту про мобілізацію: "Цей закон має бути на все життя"21.02.24, 10:53 • 32983 перегляди
Раніше
Як повідомила народний депутат Мар’яна Безугла, до оновленого урядового законопроекту про мобілізацію, який був прийнятий за основу на початку лютого, подали вже понад 1200 правок.