ВР розгляне законопроект про мобілізацію у другому читанні, попередньо, 6 березня - нардеп

Верховна Рада, попередньо, розгляне законопроєкт про мобілізацію у другому читанні 6 березня. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

"Попередньо, друге читання законопроєкту про мобілізацію — 6 березня", - повідомив Гончаренко.

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Як повідомила народний депутат Мар’яна Безугла, до оновленого урядового законопроекту про мобілізацію, який був прийнятий за основу на початку лютого, подали вже понад 1200 правок.