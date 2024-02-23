Рада приняла законопроект о демобилизации срочников

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла за основу и в целом законопроект о демобилизации срочников с нормой об отсрочке от мобилизации на год, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о демобилизации срочников (№11035).За - 317!!!! - написал Гончаренко.

По его словам, в конечном виде в законопроект включена норма из альтернативного законопроекта об отсрочке на 12 месяцев.

Ранее

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал законопроект о демобилизации срочников с нормой об отсрочке от дальнейшей мобилизации в 12 месяцев.

22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников.