Государственная транспортная специальная служба

Верховная Рада приняла закон, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства служить на офицерских должностях в ВСУ, Нацгвардии и других военных формированиях. Закон также предусматривает создание Центра рекрутинга иностранцев.
За два месяца работы приложения «Армия+» в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащих. Приложение позволяет подавать электронные рапорты, генерировать Армия ID и проходить опросы.
Страны-члены Коалиции возможностей по разминированию согласовали закупки на 22 млн евро для нужд Украины. Литва выделяет 15 млн евро, Швеция - 7 млн евро на пикапы и грузовики для ВСУ и Госспецтрансслужбы.
Минобороны и Минэкономики внедряют новые правила закупки электроэнергии для ВСУ. Приказ №651 устанавливает открытые тендеры, требования к участникам и критерии оценки предложений для обеспечения прозрачности и экономии.
Законопроект №12066 предлагает создать единую базу данных военнослужащих и ввести Military ID. Это позволит усовершенствовать воинский учет и предоставлять электронные услуги военным и их семьям.
Верховная Рада готовится принять законопроект о предоставлении гражданства Украины иностранцам, которые служат в ВСУ и других силовых структурах. Законопроект также предусматривает упрощение процедуры для членов их семей.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Герегу новым командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Зеленский провел совещание, на котором обсудил готовность фортификационных сооружений, ситуацию на фронте, ротацию подразделений, производство вооружений, а также потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры и гражданского населения.
Согласно новому закону, ТЦК будут вызывать граждан, состоящих на воинском учете и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра.
Демобилизация военнослужащих срочной службы начнется на следующей неделе и продлится до конца мая, заявил народный депутат Алексей Гончаренко.
За неделю с 4 по 10 марта в Украине было обнаружено, изъято и обезврежено 2796 взрывоопасных предметов, в основном в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, а также проверена и разминирована территория площадью 2563,61 га.
Президент Зеленский подписал указ об увольнении военнослужащих срочной службы в связи с окончанием срока службы во время военного положения в апреле-мае 2024 года.
Более 30 миллиардов гривен из резервного фонда бюджета и других источников выделили на фортификации и строительство оборонительных рубежей с начала 2024 года.
На этой неделе украинские саперы обнаружили и уничтожили более 1800 взрывоопасных предметов, оставленных россиянами в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, очистив от боеприпасов более 1478 гектаров земли.
Министерство экономики Украины распределит более 97 миллионов гривен, полученных через UNITED24, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службе транспорта на закупку техники и оборудования для разминирования, в том числе тяжелой дистанционной механизированной машины разминирования.
США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью 1 миллион долларов, чтобы помочь очистить от мин более трети украинской территории, которая была заминирована в результате российского вторжения.
Более 30% территории Украины, или более 174 тысяч квадратных километров, остаются загрязненными взрывоопасными предметами, по словам представителя украинского военного ведомства.
Украина упростила процесс определения членов семей военнослужащих, которые имеют право на получение денежной помощи.