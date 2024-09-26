Минобороны предлагает создать Единый реестр военнослужащих

В ВР зарегистрировали закон № 12066, который предлагает создать Единый государственный реестр военнослужащих для совершенствования воинского учета и предоставления электронных услуг. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Как пояснили в министерстве документ предусматривает:

создание единой базы данных для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной службы специального транспорта,

введение уникального электронного идентификатора Military ID. Он предоставит возможность обмена данными между реестрами без использования персональных данных военнослужащих,

формирование законодательной базы для дальнейшего развития приложения Армия+ и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины,

предоставление электронных услуг военнослужащим и их семьям, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.

В то же время в законопроекте предусмотрено, что реестр не будет содержать информации о военной службе, звании или специальности. Чувствительные данные, предлагают разработчики, будут храниться в защищенных контурах других информационных систем и при необходимости могут быть деперсонифицированы с применением Military ID вместо использования имени и фамилии.

Создание Единого реестра - это очередной шаг цифровой модернизации нашей системы военного управления. Когда законопроект станет законом, мы получим юридические инструменты работы с информацией о военнослужащем и защиты таких данных. Это позволит управлять карьерой, получать необходимое образование и компетенции нашим военным. Мы как государство сможем предоставлять им административные и социальные услуги в электронном формате - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним,

Правительство поддержало проект закона, позволяющий становиться на воинский учет онлайн через электронную идентификацию. Планируется отменить комиссии и медосмотр при постановке на учет, а также уточнить положения по учету женщин.