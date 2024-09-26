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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны предлагает создать Единый реестр военнослужащих

Минобороны предлагает создать Единый реестр военнослужащих

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 18:10  •  7736 просмотра

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Законопроект №12066 предлагает создать единую базу данных военнослужащих и ввести Military ID. Это позволит усовершенствовать воинский учет и предоставлять электронные услуги военным и их семьям.

В ВР зарегистрировали закон № 12066, который предлагает  создать Единый государственный реестр военнослужащих для совершенствования воинского учета и предоставления электронных услуг. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Как пояснили в министерстве документ предусматривает:

  • создание единой базы данных для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной службы специального транспорта,
  • введение уникального электронного идентификатора Military ID. Он предоставит возможность обмена данными между реестрами без использования персональных данных военнослужащих,
  • формирование законодательной базы для дальнейшего развития приложения Армия+ и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины,
  • предоставление электронных услуг военнослужащим и их семьям, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.

В то же время в законопроекте предусмотрено, что реестр не будет содержать информации о военной службе, звании или специальности. Чувствительные данные, предлагают разработчики, будут храниться в защищенных контурах других информационных систем и при необходимости могут быть деперсонифицированы с применением Military ID вместо использования имени и фамилии.

Создание Единого реестра - это очередной шаг цифровой модернизации нашей системы военного управления. Когда законопроект станет законом, мы получим юридические инструменты работы с информацией о военнослужащем и защиты таких данных. Это позволит управлять карьерой, получать необходимое образование и компетенции нашим военным. Мы как государство сможем предоставлять им административные и социальные услуги в электронном формате

- отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним,

Правительство поддержало проект закона, позволяющий становиться на воинский учет онлайн через электронную идентификацию. Планируется отменить комиссии и медосмотр при постановке на учет, а также уточнить положения по учету женщин.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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