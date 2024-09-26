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В Україні можуть дозволити ставати на військовий облік онлайн - Міноборони

В Україні можуть дозволити ставати на військовий облік онлайн - Міноборони

Київ • УНН

 • 16982 перегляди

Уряд підтримав проєкт закону, що дозволяє ставати на військовий облік онлайн через електронну ідентифікацію. Планується скасувати комісії та медогляд при постановці на облік, а також уточнити положення щодо обліку жінок.

На засідання Кабміну схвалили проєкт закону, що передбачає можливість ставати на військовий облік онлайн через електронну ідентифікацію. Про це заявили в Міноборони України, передає УНН.

Деталі

У відомстві пояснили, що фахівці Міноборони підготували законопроєкт, що дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.

Відповідний проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальної підготовки" схвалено на черговому засіданні Кабінету Міністрів України

- резюмували в Міноборони України.  

Планується дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста".

Крім цього, планується ліквідувати комісії для взяття на такий облік та скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік.

Документ передбачає, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки.

Також буде уточнено положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу – безпосередньо перед направленням на таку службу за їхнім бажанням вони будуть братися на військовий облік призовників. Після завершення базової військової служби вони будуть братися на військовий облік військовозобов'язаних.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла, що Міноборони має намір зробити застосунок 'Резерв+' онлайн-ТЦК, щоб надавати всі послуги ТЦК через додаток. Планується реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлень на ВЛК.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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