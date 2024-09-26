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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине могут разрешить становиться на воинский учет онлайн - Минобороны

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26 сентября 2024, 16:20  •  7407 просмотра

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Правительство поддержало проект закона, позволяющий становиться на воинский учет онлайн через электронную идентификацию. Планируется отменить комиссии и медосмотр при постановке на учет, а также уточнить положения по учету женщин.

На заседание Кабмина одобрили проект закона, предусматривающий возможность становиться на воинский учет онлайн через электронную идентификацию. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что специалисты Минобороны подготовили законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью средств электронной идентификации.

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в Закон Украины „О воинской обязанности и военной службе“ относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общей подготовки» одобрен на очередном заседании Кабинета Министров Украины

- резюмировали в Минобороны Украины.  

Планируется разрешить становиться на воинский учет призывников и уточнять персональные данные через электронную идентификацию в сервисе «Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста».

Кроме этого, планируется ликвидировать комиссии для постановки на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при постановке граждан на воинский учет.

Документ предусматривает, что граждане, которые получают высшее образование, будут проходить медицинский осмотр перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.

Также будет уточнено положение о воинском учете женщин, которые изъявили желание проходить базовую военную службу - непосредственно перед направлением на такую службу по их желанию они будут браться на воинский учет призывников. После завершения базовой военной службы они будут браться на воинский учет военнообязанных.

Напомним,

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала, что Минобороны намерено сделать приложение 'Резерв+' онлайн-ТЦК, чтобы предоставлять все услуги ТЦК через приложение. Планируется реализовать онлайн-рекрутинг, оформление отсрочек и направлений на ВВК.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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