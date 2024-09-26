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Міноборони пропонує створити Єдиний реєстр військовослужбовців

Міноборони пропонує створити Єдиний реєстр військовослужбовців

Київ • УНН

 • 23013 перегляди

Законопроєкт №12066 пропонує створити єдину базу даних військовослужбовців та запровадити Military ID. Це дозволить вдосконалити військовий облік та надавати електронні послуги військовим та їхнім сім'ям.

У ВР зареєстрували закон № 12066, який пропонує  створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців для вдосконалення військового обліку та надання електронних послуг. Про це заявили в Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Як пояснили у міністерстві документ передбачає:

  • створення єдиної бази даних для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту,
  • запровадження унікального електронного ідентифікатора Military ID. Він надасть можливість обміну даними між реєстрами без використання персональних даних військовослужбовців,
  • формування законодавчої бази для подальшого розвитку застосунку Армія+ та інформаційно-комунікаційної системи Міністерства оборони України,
  • надання електронних послуг військовослужбовцям та їхнім сім’ям, включно із соціальними пільгами, гарантіями та бонусними програмами.

Водночас в законопроєкті передбачено, що реєстр не міститиме інформації про військову службу, звання або спеціальність. Чутливі дані, пропонують розробники, зберігатимуться у захищених контурах інших інформаційних систем і за потреби можуть бути деперсоніфіковані із застосуванням Military ID замість використання імені та прізвища.

Створення Єдиного реєстру — це черговий крок цифрової модернізації нашої системи військового управління. Коли законопроєкт стане законом, ми отримаємо юридичні інструменти роботи з інформацією про військовослужбовця та захисту таких даних. Це дозволить управляти карʼєрою, здобувати необхідну освіту і компетенції нашим військовим. Ми як держава зможемо надавати їм адміністративні й соціальні послуги в електронному форматі

- зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо

Уряд підтримав проєкт закону, що дозволяє ставати на військовий облік онлайн через електронну ідентифікацію. Планується скасувати комісії та медогляд при постановці на облік, а також уточнити положення щодо обліку жінок.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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