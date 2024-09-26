Міноборони пропонує створити Єдиний реєстр військовослужбовців
Київ • УНН
Законопроєкт №12066 пропонує створити єдину базу даних військовослужбовців та запровадити Military ID. Це дозволить вдосконалити військовий облік та надавати електронні послуги військовим та їхнім сім'ям.
У ВР зареєстрували закон № 12066, який пропонує створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців для вдосконалення військового обліку та надання електронних послуг. Про це заявили в Міноборони України, передає УНН.
Деталі
Як пояснили у міністерстві документ передбачає:
- створення єдиної бази даних для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту,
- запровадження унікального електронного ідентифікатора Military ID. Він надасть можливість обміну даними між реєстрами без використання персональних даних військовослужбовців,
- формування законодавчої бази для подальшого розвитку застосунку Армія+ та інформаційно-комунікаційної системи Міністерства оборони України,
- надання електронних послуг військовослужбовцям та їхнім сім’ям, включно із соціальними пільгами, гарантіями та бонусними програмами.
Водночас в законопроєкті передбачено, що реєстр не міститиме інформації про військову службу, звання або спеціальність. Чутливі дані, пропонують розробники, зберігатимуться у захищених контурах інших інформаційних систем і за потреби можуть бути деперсоніфіковані із застосуванням Military ID замість використання імені та прізвища.
Створення Єдиного реєстру — це черговий крок цифрової модернізації нашої системи військового управління. Коли законопроєкт стане законом, ми отримаємо юридичні інструменти роботи з інформацією про військовослужбовця та захисту таких даних. Це дозволить управляти карʼєрою, здобувати необхідну освіту і компетенції нашим військовим. Ми як держава зможемо надавати їм адміністративні й соціальні послуги в електронному форматі
Нагадаємо
Уряд підтримав проєкт закону, що дозволяє ставати на військовий облік онлайн через електронну ідентифікацію. Планується скасувати комісії та медогляд при постановці на облік, а також уточнити положення щодо обліку жінок.