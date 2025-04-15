Державна спеціальна служба транспорту

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18200 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129083 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123487 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124917 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123781 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127101 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190098 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76708 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163962 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115279 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Рада дозволила іноземцям служити офіцерами в ЗСУ та Нацгвардії

Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити на офіцерських посадах в ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формуваннях. Закон також передбачає створення Центру рекрутингу іноземців.

Війна • 10 жовтня, 08:48 • 13170 перегляди

300 тисяч військових користуються застосунком "Армія+" - Міноборони

За два місяці роботи застосунку "Армія+" у ньому зареєструвалися 300 000 військовослужбовців. Додаток дозволяє подавати електронні рапорти, генерувати Армія ID та проходити опитування.

Суспільство • 4 жовтня, 09:29 • 12817 перегляди

Коаліція з розмінування виділяє 22 мільйони євро на військову техніку для України

Країни-члени Коаліції спроможностей з розмінування погодили закупівлі на 22 млн євро для потреб України. Литва виділяє 15 млн євро, Швеція - 7 млн євро на пікапи та вантажівки для ЗСУ та Держспецтрансслужби.

Війна • 2 жовтня, 10:36 • 13220 перегляди

В Україні впроваджують нові механізми контролю за закупівлею електроенергії для ЗСУ: що треба знати

Міноборони та Мінекономіки впроваджують нові правила закупівлі електроенергії для ЗСУ. Наказ №651 встановлює відкриті тендери, вимоги до учасників та критерії оцінки пропозицій для забезпечення прозорості та економії.

Війна • 30 вересня, 13:01 • 16772 перегляди

Міноборони пропонує створити Єдиний реєстр військовослужбовців

Законопроєкт №12066 пропонує створити єдину базу даних військовослужбовців та запровадити Military ID. Це дозволить вдосконалити військовий облік та надавати електронні послуги військовим та їхнім сім'ям.

Війна • 26 вересня, 18:10 • 23016 перегляди

Надання іноземцям-добровольцям громадянства України: Рада найближчим часом може ухвалити закон

Верховна Рада готується ухвалити законопроєкт про надання громадянства України іноземцям, які служать у ЗСУ та інших силових структурах. Законопроєкт також передбачає спрощення процедури для членів їхніх сімей.

Суспільство • 19 серпня, 08:52 • 35259 перегляди

Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Герегу новим командувачем Сил підтримки Збройних Сил України.

Війна • 9 травня, 10:52 • 21033 перегляди

Фортифікаційні споруди, ситуація на фронті та виробництво дронів: Зеленський на Ставці заслухав Сирського, Умєрова та Камишіна

Зеленський провів нараду, на якій обговорив готовність фортифікаційних споруд, ситуацію на фронті, ротацію підрозділів, виробництво озброєнь, а також потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури та цивільного населення.

Війна • 2 травня, 14:22 • 55098 перегляди

ТЦК викликатимуть громадян, яким виповнилося 25 років, для уточнення даних та проходження медогляду - Генштаб

Згідно з новим законом, ТЦК викликатимуть громадян, які перебували на військовому обліку та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних та проходження медичного огляду.

Суспільство • 5 квітня, 11:43 • 25155 перегляди

Наступного тижня розпочнеться демобілізація строковиків - нардеп

Демобілізація військовослужбовців строкової служби розпочнеться наступного тижня і триватиме до кінця травня, заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

Війна • 27 березня, 11:06 • 26592 перегляди

За тиждень в Україні знешкоджено понад 2700 вибухонебезпечних предметів

За тиждень з 4 по 10 березня в Україні було виявлено, вилучено та знешкоджено 2796 вибухонебезпечних предметів, здебільшого у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, а також перевірено та розміновано територію площею 2563,61 га.

Війна • 10 березня, 15:21 • 104627 перегляди

Зеленський підписав указ про звільнення у запас строковиків після завершення служби

Президент Зеленський підписав указ про звільнення військовослужбовців строкової служби у зв'язку із закінченням строку служби під час воєнного стану у квітні-травні 2024 року.

Війна • 7 березня, 17:42 • 25182 перегляди

Понад 30 млрд грн: Шмигаль назвав цьогорічну суму спрямованих на фортифікації та оборонні рубежі грошей

Понад 30 мільярдів гривень з резервного фонду бюджету та інших джерел виділили на фортифікації та будівництво оборонних рубежів з початку 2024 року.

Війна • 4 березня, 11:19 • 24691 перегляди

Понад 1800 снарядів знищили українські сапери на деокупованих територіях впродовж тижня

Цього тижня українські сапери виявили та знищили понад 1800 вибухонебезпечних предметів, залишених росіянами у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, очистивши від боєприпасів понад 1478 гектарів землі.

Війна • 18 лютого, 15:52 • 41151 перегляди

Майже 100 млн грн, що надійшли в рамках UNITED24, спрямовані на придбання техніки та обладнання для розмінування

Міністерство економіки України розподілить понад 97 мільйонів гривень, отриманих через UNITED24, Державній службі з надзвичайних ситуацій та Державній спеціальній службі транспорту на закупівлю техніки та обладнання для розмінування, в тому числі важкої дистанційної механізованої машини розмінування.

Війна • 14 лютого, 03:25 • 30281 перегляди

США передали Україні обладнання для розмінування вартістю $1 млн

США передали Україні обладнання для розмінування вартістю 1 мільйон доларів, щоб допомогти очистити від мін понад третину української території, яка була замінована внаслідок російського вторгнення.

Війна • 13 лютого, 23:47 • 24372 перегляди

Третина України, або понад 174 тис. квадратних кілометрів, залишається замінованою

Понад 30% території України, або понад 174 тисячі квадратних кілометрів, залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, за словами речника українського військового відомства.

Війна • 2 лютого, 12:47 • 20607 перегляди

В Україні спростили механізм визначення родинного кола військових, які мають право на допомогу

Україна спростила процес визначення членів сімей військовослужбовців, які мають право на отримання грошової допомоги.

Суспільство • 30 січня, 13:52 • 67834 перегляди