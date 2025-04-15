Державна спеціальна служба транспорту

Майже 100 млн грн, що надійшли в рамках UNITED24, спрямовані на придбання техніки та обладнання для розмінування

Міністерство економіки України розподілить понад 97 мільйонів гривень, отриманих через UNITED24, Державній службі з надзвичайних ситуацій та Державній спеціальній службі транспорту на закупівлю техніки та обладнання для розмінування, в тому числі важкої дистанційної механізованої машини розмінування.