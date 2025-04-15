Державна спеціальна служба транспорту

Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити на офіцерських посадах в ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формуваннях. Закон також передбачає створення Центру рекрутингу іноземців.
За два місяці роботи застосунку "Армія+" у ньому зареєструвалися 300 000 військовослужбовців. Додаток дозволяє подавати електронні рапорти, генерувати Армія ID та проходити опитування.
Країни-члени Коаліції спроможностей з розмінування погодили закупівлі на 22 млн євро для потреб України. Литва виділяє 15 млн євро, Швеція - 7 млн євро на пікапи та вантажівки для ЗСУ та Держспецтрансслужби.
Міноборони та Мінекономіки впроваджують нові правила закупівлі електроенергії для ЗСУ. Наказ №651 встановлює відкриті тендери, вимоги до учасників та критерії оцінки пропозицій для забезпечення прозорості та економії.
Законопроєкт №12066 пропонує створити єдину базу даних військовослужбовців та запровадити Military ID. Це дозволить вдосконалити військовий облік та надавати електронні послуги військовим та їхнім сім'ям.
Верховна Рада готується ухвалити законопроєкт про надання громадянства України іноземцям, які служать у ЗСУ та інших силових структурах. Законопроєкт також передбачає спрощення процедури для членів їхніх сімей.
Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Герегу новим командувачем Сил підтримки Збройних Сил України.
Зеленський провів нараду, на якій обговорив готовність фортифікаційних споруд, ситуацію на фронті, ротацію підрозділів, виробництво озброєнь, а також потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури та цивільного населення.
Згідно з новим законом, ТЦК викликатимуть громадян, які перебували на військовому обліку та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних та проходження медичного огляду.
Демобілізація військовослужбовців строкової служби розпочнеться наступного тижня і триватиме до кінця травня, заявив народний депутат Олексій Гончаренко.
За тиждень з 4 по 10 березня в Україні було виявлено, вилучено та знешкоджено 2796 вибухонебезпечних предметів, здебільшого у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, а також перевірено та розміновано територію площею 2563,61 га.
Президент Зеленський підписав указ про звільнення військовослужбовців строкової служби у зв'язку із закінченням строку служби під час воєнного стану у квітні-травні 2024 року.
Понад 30 мільярдів гривень з резервного фонду бюджету та інших джерел виділили на фортифікації та будівництво оборонних рубежів з початку 2024 року.
Цього тижня українські сапери виявили та знищили понад 1800 вибухонебезпечних предметів, залишених росіянами у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, очистивши від боєприпасів понад 1478 гектарів землі.
Міністерство економіки України розподілить понад 97 мільйонів гривень, отриманих через UNITED24, Державній службі з надзвичайних ситуацій та Державній спеціальній службі транспорту на закупівлю техніки та обладнання для розмінування, в тому числі важкої дистанційної механізованої машини розмінування.
США передали Україні обладнання для розмінування вартістю 1 мільйон доларів, щоб допомогти очистити від мін понад третину української території, яка була замінована внаслідок російського вторгнення.
Понад 30% території України, або понад 174 тисячі квадратних кілометрів, залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, за словами речника українського військового відомства.
Україна спростила процес визначення членів сімей військовослужбовців, які мають право на отримання грошової допомоги.