Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Герегу новим командувачем Сил підтримки Збройних Сил України.
У четвер, 9 травня, президент України Володимир признав нового командувача Сил підтримки ЗСУ. Ним став Герега Дмитро Михайлович. Про це пише УНН з посиланням на указ глави держави.
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Призначити Герегу Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України.
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Раніше, Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України та призначив його головою адміністрації державної спеціальної служби транспорту.
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