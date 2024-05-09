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Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ

Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ

Київ • УНН

 • 21027 перегляди

Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Герегу новим командувачем Сил підтримки Збройних Сил України.

У четвер, 9 травня, президент України Володимир признав нового командувача Сил підтримки ЗСУ. Ним став Герега Дмитро Михайлович. Про це пише УНН з посиланням на указ глави держави.

Деталі 

Призначити Герегу Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України.

- йдеться в указі президента №315/2024

Доповнення

Раніше, Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України та призначив його головою адміністрації державної спеціальної служби транспорту.

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