Зеленський звільнив Залужного з військової служби
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби - "у відставку за станом здоров'я". Про це ідеться в президентському указі №309/2024 від 8 травня, пише УНН.
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"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу", - ідеться у тексті указу.
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