Зеленский уволил Залужного с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы - "в отставку по состоянию здоровья". Об этом говорится в президентском указе №309/2024 от 8 мая, пишет УНН.

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"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа.

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