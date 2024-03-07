Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии - МИД

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.

Детали

В четверг, 7 марта 2024 года, Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии - говорится в заявлении МИДа.

Сейчас Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.

Напомним

8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и назначении на эту должность Александра Сырского.