Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии - МИД
Киев • УНН
Валерий Залужный, бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, может стать Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.
Детали
В четверг, 7 марта 2024 года, Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Сейчас Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.
Напомним
8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и назначении на эту должность Александра Сырского.
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