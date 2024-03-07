Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Британії - МЗС
Київ • УНН
Валерій Залужний, колишній Головнокомандувач Збройних сил України, може стати Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний може стати Надзвичайним та Повноважним Послом України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише УНН.
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У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії
Наразі Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.
Нагадаємо
8 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.