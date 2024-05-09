У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Восхваляли путина и призывали восстановить ссср: нейтрализована сеть прокремлевских пропагандистов
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Дефицит электроэнергии значительный: в Укрэнерго предупредили о потенциальных аварийных отключениях света
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Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Герегу новым командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС
Две гидроэлектростанции в Украине были выведены из эксплуатации из-за значительных повреждений, вызванных масштабной российской атакой на энергетическую инфраструктуру.
Зеленский уволил Залужного с военной службы
Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.
Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола
Путь Украины к вступлению в ЕС будет сложным, но Европейский парламент и ЕС помогут восстановить инфраструктуру и экономику Украины, поскольку Украина - это Европа, а Европа - это Украина, заявила Президент Европейского парламента Роберта Метсола.
Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра
В минобороны Британии говорят, что несмотря на усиленные российские атаки на окраины Часового Яра, с апреля 2024 года войска рф достигли лишь незначительных тактических побед и понесли большие потери.
Вступление Украины в ЕС позволит решить продовольственную проблему - глава МИД Португалии
Министр иностранных дел Португалии заявил, что вступление Украины в ЕС имеет фундаментальное значение для Португалии из-за потенциальных экономических возможностей, решения продовольственной проблемы, а также из-за того, что Украина является проатлантическим союзником.
Восхваляли путина и призывали восстановить ссср: нейтрализована сеть прокремлевских пропагандистов
Служба безопасности Украины обезвредила сеть прокремлевских пропагандистов, которые действовали в разных регионах Украины, публично оправдывали вооруженную агрессию россии, восхваляли путина, призывали к восстановлению ссср и создавали фейковые видеоролики с дискредитацией Вооруженных Сил Украины.
Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский
Украина вплотную приблизилась к началу переговоров о вступлении в ЕС после выполнения всех необходимых требований, и ожидается, что переговорный этап начнется в июне, по словам президента Владимира Зеленского.
Дефицит электроэнергии значительный: в Укрэнерго предупредили о потенциальных аварийных отключениях света
Из-за значительного дефицита электроэнергии в течение дня, вызванного повреждением украинских электростанций, "Укрэнерго" будет ограничивать промышленное потребление с 18:00 до полуночи, а также возможны аварийные отключения бытовых потребителей, если потребление будет продолжать расти.
россияне взломали спутниковый сигнал украинского ТВ и запустили трансляцию парада в москве
российские хакеры взломали спутниковый сигнал украинских телеканалов и транслировали московский парад, но позже сигнал каналов был восстановлен после того, как специалисты восстановили контроль.