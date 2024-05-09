Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

В четверг, 9 мая, президент Украины Владимир признал нового командующего Сил поддержки ВСУ. Им стал Герега Дмитрий Михайлович. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ главы государства.

Детали

Назначить Герегу Дмитрия Михайловича командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. - говорится в указе президента №315/2024

Дополнение

Ранее, Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины и назначил его главой администрации государственной специальной службы транспорта.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы - "в отставку по состоянию здоровья"