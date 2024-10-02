Коаліція з розмінування виділяє 22 мільйони євро на військову техніку для України
Київ • УНН
Країни-члени Коаліції спроможностей з розмінування погодили закупівлі на 22 млн євро для потреб України. Литва виділяє 15 млн євро, Швеція - 7 млн євро на пікапи та вантажівки для ЗСУ та Держспецтрансслужби.
Країни-члени Коаліції спроможностей з розмінування погодили закупівлі на суму 22 млн євро для підтримки потреб Державної спеціальної служби транспорту та Командування Сил підтримки Збройних сил України. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
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Країни-члени Коаліції спроможностей з розмінування погодили закупівлі на суму 22 млн євро для підтримки потреб Державної спеціальної служби транспорту та Командування Сил підтримки Збройних сил України. З цієї суми Литва виділяє 15 млн євро, Швеція - 7 млн євро. Рішення про закупівлю пікапів та вантажних автомобілів для Командування сил підтримки ЗСУ та Держспецтрансслужби ухвалили на зустрічі партнерів Коаліції, яка пройшла у столиці Ісландії Рейк`явіку
Також зазначається, що у ході зустрічі обговорили перелік закупівель для поточного гуманітарного та бойового розмінування, а також проєкт Дорожньої карти розвитку спроможностей підрозділів розмінування Міноборони та ЗСУ на період до 2034 року.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував відкриття спеціального центру для підготовки саперів в Україні. Уряд планує збільшити кількість фахівців та підтримувати виробництво техніки для розмінування.