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Коалиция по разминированию выделяет 22 миллиона евро на военную технику для Украины

Коалиция по разминированию выделяет 22 миллиона евро на военную технику для Украины

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 10:36  •  4383 просмотра

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Страны-члены Коалиции возможностей по разминированию согласовали закупки на 22 млн евро для нужд Украины. Литва выделяет 15 млн евро, Швеция - 7 млн евро на пикапы и грузовики для ВСУ и Госспецтрансслужбы.

Страны-члены Коалиции возможностей по разминированию согласовали закупки на сумму 22 млн евро для поддержки потребностей Государственной специальной службы транспорта и Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Страны-члены Коалиции возможностей по разминированию согласовали закупки на сумму 22 млн евро для поддержки потребностей Государственной специальной службы транспорта и Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Из этой суммы Литва выделяет 15 млн евро, Швеция - 7 млн евро. Решение о закупке пикапов и грузовых автомобилей для Командования сил поддержки ВСУ и Госспецтрансслужбы приняли на встрече партнеров Коалиции, которая прошла в столице Исландии Рейкьявике

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе встречи обсудили перечень закупок для текущего гуманитарного и боевого разминирования, а также проект Дорожной карты развития возможностей подразделений разминирования Минобороны и ВСУ на период до 2034 года.

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал открытие специального центра для подготовки саперов в Украине. Правительство планирует увеличить количество специалистов и поддерживать производство техники для разминирования.

Павел Башинский

Павел Башинский

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