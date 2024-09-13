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В Україні відкриють спеціальний навчальний центр для саперів - Шмигаль

В Україні відкриють спеціальний навчальний центр для саперів - Шмигаль

Київ • УНН

 • 14132 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль анонсував відкриття спеціального центру для підготовки саперів в Україні. Уряд планує збільшити кількість фахівців та підтримувати виробництво техніки для розмінування.

В Україні планують розширити кількість саперів, відкривши новий спеціальний навчальний центр для підготовки фахівців. Про це сказав премʼєр міністр України Денис Шмигаль  під час засідання уряду в пʼятницю, передає УНН.

Ми використовуємо найсучаснішу техніку, дрони, роботизовані системи. Важливо, що з’являється все більше нової техніки для розмінування від українських виробників. У межах політики "Зроблено в Україні" держава буде підтримувати такі виробництва. Будемо також збільшувати кількість саперів. Відкриваємо для цього спеціальний навчальний центр

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо 

У вівторок, 10 вересня, на Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання підірвалась група піротехніків ДСНС. Один з саперів загинув. 

Служба зайнятості цього року видала 14,5 тис. ваучерів на навчання, 16 - на саперів16.08.24, 12:22 • 32574 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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