В Україні відкриють спеціальний навчальний центр для саперів - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль анонсував відкриття спеціального центру для підготовки саперів в Україні. Уряд планує збільшити кількість фахівців та підтримувати виробництво техніки для розмінування.
В Україні планують розширити кількість саперів, відкривши новий спеціальний навчальний центр для підготовки фахівців. Про це сказав премʼєр міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в пʼятницю, передає УНН.
Ми використовуємо найсучаснішу техніку, дрони, роботизовані системи. Важливо, що з’являється все більше нової техніки для розмінування від українських виробників. У межах політики "Зроблено в Україні" держава буде підтримувати такі виробництва. Будемо також збільшувати кількість саперів. Відкриваємо для цього спеціальний навчальний центр
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У вівторок, 10 вересня, на Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання підірвалась група піротехніків ДСНС. Один з саперів загинув.
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