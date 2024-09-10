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На Дніпропетровщині підірвалась група піротехніків ДСНС: один сапер загинув

На Дніпропетровщині підірвалась група піротехніків ДСНС: один сапер загинув

Київ • УНН

 • 18723 перегляди

Під час виконання бойового завдання з розмінування на Дніпропетровщині підірвалась група піротехніків ДСНС. Загинув сапер-водій Анатолій Кукла, ще один сапер отримав поранення та був госпіталізований.

У вівторок, 10 вересня, на Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання підірвалась група піротехніків ДСНС. Один з саперів загинув. Про це заявили в ДСНС, передає УНН.

Деталі

Надзвичайники пояснили, що вибух стався під час робіт з розмінування сталася детонація боєприпасу.

Загинув сапер-водій, ще один сапер отримав поранення. Його госпіталізовано до лікарні

- йдеться в заяві ДСНС. 

У відомстві розповіли, що загиблий - головний майстер-сержант служби цивільного захисту Кукла Анатолій Миколайович.

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Він був водієм-сапером відділення піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Важка втрата у родині рятувальників Дніпропетровщини.Анатолій перебував у лавах ДСНС з 2014 року. Його відданість справі, надійність та мужність назавжди залишаться у пам’яті колег

- додають рятувальники. 

Нагадаємо

Кабмін дозволив держпідприємствам залучати кошти на розмінування з рахунку НБУ. Уряд також збільшив компенсацію вартості розмінування сільгоспземель до 100%.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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