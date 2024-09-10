На Дніпропетровщині підірвалась група піротехніків ДСНС: один сапер загинув
Київ • УНН
Під час виконання бойового завдання з розмінування на Дніпропетровщині підірвалась група піротехніків ДСНС. Загинув сапер-водій Анатолій Кукла, ще один сапер отримав поранення та був госпіталізований.
У вівторок, 10 вересня, на Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання підірвалась група піротехніків ДСНС. Один з саперів загинув. Про це заявили в ДСНС, передає УНН.
Деталі
Надзвичайники пояснили, що вибух стався під час робіт з розмінування сталася детонація боєприпасу.
Загинув сапер-водій, ще один сапер отримав поранення. Його госпіталізовано до лікарні
У відомстві розповіли, що загиблий - головний майстер-сержант служби цивільного захисту Кукла Анатолій Миколайович.
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Він був водієм-сапером відділення піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.
Важка втрата у родині рятувальників Дніпропетровщини.Анатолій перебував у лавах ДСНС з 2014 року. Його відданість справі, надійність та мужність назавжди залишаться у пам’яті колег
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Кабмін дозволив держпідприємствам залучати кошти на розмінування з рахунку НБУ. Уряд також збільшив компенсацію вартості розмінування сільгоспземель до 100%.