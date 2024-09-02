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У Києві сапери вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101

У Києві сапери вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101

Київ • УНН

 • 27475 перегляди

Після ранкової атаки окупантів у Святошинському районі Києва сапери ДСНС вилучили безпечні залишки російської крилатої ракети Х-101 класу "повітря – земля". Жертв немає.

У столиці після ранкової атаки окупантів сапери вилучили уламки крилатої ракети Х-101 класу, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Сьогодні піротехнічний розрахунок працював над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Святошинському районі міста Києва.

"На місці події сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря – земля". Жодна людина не постраждала", - повідомили рятувальники.

Нічна атака рф на Київ: падіння уламків фіксували у 8 районах, є пошкодження станції метро на Святошині, один госпіталізований02.09.24, 10:21 • 22671 перегляд

Нагадаємо

УНН з посиланням на джерело повідомляв, що під час комбінованого дару по Києву вранці другого вересня росіяни застосували ракети вироблені у третьому кварталі цього року.

Додатково

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розповіли, що для скидання керованих авіаційних бомб на Україну росіяни використовують універсальні модулі планування та корекції, в яких використовується мікроелектроніка іноземного виробництва.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиїв

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