В Киеве саперы изъяли обломки российской крылатой ракеты Х-101
Киев • УНН
После утренней атаки оккупантов в Святошинском районе Киева саперы ГСЧС изъяли безопасные остатки российской крылатой ракеты Х-101 класса "воздух - земля". Жертв нет.
В столице после утренней атаки оккупантов саперы изъяли обломки крылатой ракеты Х-101 класса, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сегодня пиротехнический расчет работал над ликвидацией последствий ракетного обстрела в Святошинском районе города Киева.
"На месте происшествия саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух - земля". Ни один человек не пострадал", - сообщили спасатели.
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