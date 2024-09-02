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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака рф на Киев: падение обломков фиксировали в 8 районах, есть повреждения станции метро на Святошине, один госпитализированый

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 07:21  •  13945 просмотра

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Российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах, повреждение зданий и возгорание. Два человека обратились за медицинской помощью, один госпитализирован.

Российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву, зафиксировано падение обломков в 8 районах, повреждение зданий, в том числе станции метро, и возгорания, два человека обратились за медицинской помощью, один госпитализирован, сообщили в КГВА, пишет УНН.

Детали

"Российские войска нанесли очередной террористический удар по столице. Атака была комбинированная - крылатыми и баллистическими ракетами. Воздушная тревога в столице продолжалась почти два часа", - указали в КГВА в Telegram.

Вследствие работы ПВО по сбиванию вражеских целей, как сообщается, произошло падение обломков в нескольких районах столицы:

- В Святошинском районе произошло возгорание 4 автомобилей. По состоянию на сейчас пожар ликвидирован. Зафиксировано падение обломков в нежилое здание с возгоранием. Пожар ликвидирован. Повреждено помещение станции метрополитена.

- Голосеевский район - падение обломков на нежилое помещение и частичное его разрушение. Пожар ликвидирован.

- Шевченковский район - падение обломков на нежилое помещение. Пожар ликвидирован.

- Также зафиксировано падение обломков в Подольском, Деснянском, Оболонском, Днепровском и Соломенском районах. Без последствий.

"По состоянию на сейчас два человека обратились за медицинской помощью. Один человек госпитализирован", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

ПВО Киева уничтожила более 20 ракет и беспилотник, двое раненых2 сентября 2024, 03:57 • 34602 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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