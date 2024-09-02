Ночная атака рф на Киев: падение обломков фиксировали в 8 районах, есть повреждения станции метро на Святошине, один госпитализированый

Российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву, зафиксировано падение обломков в 8 районах, повреждение зданий, в том числе станции метро, и возгорания, два человека обратились за медицинской помощью, один госпитализирован, сообщили в КГВА, пишет УНН.

Детали

"Российские войска нанесли очередной террористический удар по столице. Атака была комбинированная - крылатыми и баллистическими ракетами. Воздушная тревога в столице продолжалась почти два часа", - указали в КГВА в Telegram.

Вследствие работы ПВО по сбиванию вражеских целей, как сообщается, произошло падение обломков в нескольких районах столицы:

- В Святошинском районе произошло возгорание 4 автомобилей. По состоянию на сейчас пожар ликвидирован. Зафиксировано падение обломков в нежилое здание с возгоранием. Пожар ликвидирован. Повреждено помещение станции метрополитена.

- Голосеевский район - падение обломков на нежилое помещение и частичное его разрушение. Пожар ликвидирован.

- Шевченковский район - падение обломков на нежилое помещение. Пожар ликвидирован.

- Также зафиксировано падение обломков в Подольском, Деснянском, Оболонском, Днепровском и Соломенском районах. Без последствий.

"По состоянию на сейчас два человека обратились за медицинской помощью. Один человек госпитализирован", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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