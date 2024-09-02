ПВО Киева уничтожила более 20 ракет и беспилотник, двое раненых

Противовоздушная оборона в пределах Киева уничтожила более десятка крылатых и около десятка баллистических ракет, а также ударный беспилотник, сообщили в КГВА. Предварительно, это ракеты Х-101 и KN-24/Искандер-М, передает УНН.

Детали

Городской голова Кличко сообщил, что к медикам обратились двое взрослых - одного из них госпитализировали.

Контекст

В ночь на 2 сентября в Киеве и пригороде прозвучали взрывы, сообщает корреспондент УНН. В городе и области объявлена воздушная тревога. В КГВА сообщили, что воздушная тревога в Киеве связана с ракетной опасностью из-за угрозы пусков крылатых ракет!

У Києві на дитячий майданчик впали уламки безпілотника