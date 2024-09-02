ППО Києва знищила понад 20 ракет та безпілотник, двоє поранених
Київ • УНН
Протиповітряна оборона Києва збила більше 10 крилатих і близько 10 балістичних ракет, а також ударний дрон. За даними КМВА, це були ракети Х-101 та KN-24/Іскандер-М. Двоє дорослих звернулися до медиків.
Протиповітряна оборона в межах Києва знищила понад десяток крилатих та близько десятка балістичних ракет, а також ударний безпілотник, повідомили в КМВА. Попередньо, це ракети Х-101 та KN-24/Іскандер-М, передає УНН.
Деталі
Міський голова Кличко повідомив, що до медиків звернулися двоє дорослих — одного з них госпіталізували.
Контекст
У ніч на 2 вересня Києві та передмісті прозвучали вибухи, повідомляє кореспондент УНН. У міста та області оголошена повітряна тривога. У КМВА повідомили, що повітряна тривога у Києві повʼязана з ракетною небезпекою через загрозу пусків крилатих ракет!
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