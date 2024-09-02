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24 березня, 11:09 • 118426 перегляди

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ППО Києва знищила понад 20 ракет та безпілотник, двоє поранених

ППО Києва знищила понад 20 ракет та безпілотник, двоє поранених

Київ • УНН

 • 38239 перегляди

Протиповітряна оборона Києва збила більше 10 крилатих і близько 10 балістичних ракет, а також ударний дрон. За даними КМВА, це були ракети Х-101 та KN-24/Іскандер-М. Двоє дорослих звернулися до медиків.

Протиповітряна оборона в межах Києва знищила понад десяток крилатих та близько десятка балістичних ракет, а також ударний безпілотник, повідомили в КМВА. Попередньо, це ракети Х-101 та KN-24/Іскандер-М, передає УНН

Деталі 

Міський голова Кличко повідомив, що до медиків звернулися двоє дорослих — одного з них госпіталізували.

Контекст

У ніч на 2 вересня Києві та передмісті прозвучали вибухи, повідомляє кореспондент УНН. У міста та області оголошена повітряна тривога. У КМВА повідомили, що повітряна тривога у Києві повʼязана з ракетною небезпекою через загрозу пусків крилатих ракет!

У Києві на дитячий майданчик впали уламки безпілотника29.08.24, 04:59 • 39159 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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