У Києві на дитячий майданчик впали уламки безпілотника
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва на дитячий майданчик між будинками впали уламки безпілотного літального апарату. Про інцидент повідомив міський голова Віталій Кличко.
У Києві в Дніпровському районі на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
У Дніпровському районі на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА. Екстрені служби прямують для перевірки
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Раніше Повітряні Сили ЗСУ інформували про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку столиці України. У Києві тоді були зафіксовані вибухи.
Ворожі ударні БпЛА рухаються в бік Києва29.08.24, 04:30 • 110996 переглядiв