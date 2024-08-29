В Киеве на детскую площадку упали обломки беспилотника
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева на детскую площадку между домами упали обломки беспилотного летательного аппарата. Об инциденте сообщил городской голова Виталий Кличко.
В Киеве в Днепровском районе на детскую площадку между домами упали обломки БпЛА. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
В Днепровском районе на детскую площадку между домами упали обломки БпЛА. Экстренные службы направляются для проверки
Напомним
Ранее Воздушные Силы ВСУ информировали о движении вражеских ударных беспилотников в направлении столицы Украины. В Киеве тогда были зафиксированы взрывы.
Ворожі ударні БпЛА рухаються в бік Києва29 августа 2024, 01:30 • 26881 просмотр