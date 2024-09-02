Нічна атака рф на Київ: падіння уламків фіксували у 8 районах, є пошкодження станції метро на Святошині, один госпіталізований
Київ • УНН
Російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Зафіксовано падіння уламків у кількох районах, пошкодження будівель та загоряння. Двоє осіб звернулися по медичну допомогу, одна госпіталізована.
Російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву, зафіксовано падіння уламків у 8 районах, пошкодження будівель, у тому числі станції метро, та загоряння, двоє осіб звернулися по медичну допомогу, одна госпіталізована, повідомили у КМВА у понеділок, пише УНН.
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"Російській війська завдали чергового терористичного удару по столиці. Атака була комбінована - крилатими та балістичними ракетами. Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години", - вказали у КМВА у Telegram.
Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей, як повідомляється, сталося падіння уламків у кількох районах столиці:
• У Святошинському районі сталося загоряння 4 автомобілів. Станом на зараз пожежу ліквідовано. Зафіксовано падіння уламків у нежитлову будівлю з загорянням. Пожежу ліквідовано. Пошкоджено приміщення станції метрополітену.
• Голосіївський район - падіння уламків на нежитлове приміщення і часткова її руйнація. Пожежу ліквідовано.
• Шевченківський район - падіння уламків на нежитлове приміщення. Пожежу ліквідовано.
• Також зафіксовано падіння уламків у Подільському, Деснянському, Оболонському, Дніпровському та Солом’янському районах. Без наслідків.
"Станом на зараз двоє осіб звернулись по медичну допомогу. Одна особа госпіталізована", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
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