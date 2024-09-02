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Нічна атака рф на Київ: падіння уламків фіксували у 8 районах, є пошкодження станції метро на Святошині, один госпіталізований

Київ • УНН

 • 22671 перегляди

Російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Зафіксовано падіння уламків у кількох районах, пошкодження будівель та загоряння. Двоє осіб звернулися по медичну допомогу, одна госпіталізована.

Російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву, зафіксовано падіння уламків у 8 районах, пошкодження будівель, у тому числі станції метро, та загоряння, двоє осіб звернулися по медичну допомогу, одна госпіталізована, повідомили у КМВА у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Російській війська завдали чергового терористичного удару по столиці. Атака була комбінована - крилатими та балістичними ракетами. Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години", - вказали у КМВА у Telegram.

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей, як повідомляється, сталося падіння уламків у кількох районах столиці:

• У Святошинському районі сталося загоряння 4 автомобілів. Станом на зараз пожежу ліквідовано. Зафіксовано падіння уламків у нежитлову будівлю з загорянням. Пожежу ліквідовано. Пошкоджено приміщення станції метрополітену.

Голосіївський район - падіння уламків на нежитлове приміщення і часткова її руйнація. Пожежу ліквідовано.

Шевченківський район - падіння уламків на нежитлове приміщення. Пожежу ліквідовано.

• Також зафіксовано падіння уламків у Подільському, Деснянському, Оболонському, Дніпровському та Солом’янському районах. Без наслідків.

"Станом на зараз двоє осіб звернулись по медичну допомогу. Одна особа госпіталізована", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

ППО Києва знищила понад 20 ракет та безпілотник, двоє поранених02.09.24, 06:57 • 38239 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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