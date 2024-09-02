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росія вранці вдарила по Києву ракетами, виробленими у третьому кварталі цього року - джерело

росія вранці вдарила по Києву ракетами, виробленими у третьому кварталі цього року - джерело

Київ • УНН

 • 57346 перегляди

росія вранці вдарила по Києву ракетами, виробленими у третьому кварталі цього року, вказало джерело.

Вранці 2 вересня, під час удару по Києву, росія застосувала ракети Х-101, які були вироблені у третьому кварталі 2024 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело.

Деталі

Сьогодні вранці росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Києву. У столиці зафіксовано падіння уламків у 8 районах міста, пошкодження будівель, у тому числі станції метро, та загоряння. В результаті атаки троє осіб постраждали.

Як вдалося дізнатися УНН з власних джерел, ракети, яким ворог завдав ударів, вироблені зовсім нещодавно.

Ракети Х-101, перехоплені сьогодні, – третій квартал 2024 року

- зазначив співрозмовник агентства.

Тобто росіяни атакують ракетами, що доставляються на пуск буквально з виробництва.

Нагадаємо

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз неодноразово встановлювали, що ворог б’є по Україні ракетами практично одразу після того, як вони були вироблені. Зокрема, під час попереднього масованого удару по Україні ворог застосовував ті самі ракети Х-101, які були вироблені у 2024 році.

Також експерти встановили, що застосовувалися модернізовані ракет Х-101 із двома бойовими частинами – касетною та осколково-фугасною.

Окрім цього, на деякі ракети Х-101 були оснащені блоками наведення з безпілотників "Орлан-10".

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

ВійнаКиїв

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